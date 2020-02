Nella tarda mattinata di oggi la Polizia locale è intervenuta in piazza Caschili a Cagliari dopo essere stata allertata per la presenza di una persona riversa sul volante di un’auto lasciata in sosta.

Il personale della Municipale ha richiesto immediatamente l’intervento degli operatori sanitari del 118 che, accorsi tempestivamente sul posto, hanno tentato di rianimare purtroppo inutilmente la persona, dovendone successivamente quindi constatare il decesso.

La vittima è stata poi identificata: si tratta di un 58enne residente nel Cagliaritano. Su disposizione del magistrato di turno, la salma è stata trasportata presso la camera mortuaria del cimitero di San Michele per gli accertamenti a cura del medico legale.