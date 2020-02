Intervento dei Vigili del fuoco di Sassari intorno alle 15:50 per un incendio divampato in uno scantinato a Olbia, in via Ancona.

Sul posto sono state inviate 2 squadre Vvf di Olbia che in breve tempo hanno domato le fiamme e provveduto alla bonifica dei locali.



Le cause del rogo sono in fase di accertamento; sul posto anche i Carabinieri per quanto di loro competenza.