Franco Mula, capogruppo del Psd’Az in Consiglio regionale, denuncia la situazione in cui versa la sanità nella provincia di Nuoro, chiedendo l’intervento dell’assessore regionale Mario Nieddu, affinchè “ponga in essere tutti gli atti necessari per garantire la continuità dei servizi e impedire che si verifichino ancora le situazioni di emergenza degli ultimi mesi”.

“Mi domando se l’ultimo sopralluogo di Nieddu nel distretto di Siniscola e nel poliambulatorio di Orosei sia dovuto alla necessità di prendere consapevolezza del disastro in cui si trova la sanità in questo territorio”, afferma il consigliere.

Mula ricorda la mozione presentata da lui stesso lo scorso anno, attraverso la quale aveva richiamato l’attenzione dell’assessore per un immediato intervento. Le criticità, per l’esponente del Psd’Az , sono sempre le stesse: liste d’attesa interminabili nel distretto di Siniscola, con un minimo di 81, ma fino anche a 124 giorni di attesa nelle cardiologie e da 134 a 146 nelle urologie.

“Molti medici ed eccellenze della sanità nuorese stanno lasciando il territorio per svolgere la propria attività presso il Mater Olbia o presso gli Ospedali di Cagliari, la sanità nuorese è al collasso”, conclude il capogruppo del Psd’Az.