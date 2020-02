C’è una nuova tendenza violenta sul social TikTok, diffusa tra i giovanissimi. È il nuovo “scherzo spaccacranio”, lo Skullbreaker Challenge, approdato in italia dagli Usa e si è diffuso nelle video-sfide su TikTok.

Come funziona? Due partecipanti coinvolgono una vittima ignara in una sorta di ‘gara’ di salti, per poi spingerla o sgambettarla a sorpresa. La scena viene ripresa da uno smartphone.

L’impatto col terreno può portare a sbattere violentemente la testa contro il suolo, con conseguenze imprevedibili. Ma, a differenza di altre volte, in cui chi partecipa al ‘gioco’ è consapevole dei rischi a cui va incontro, in questo caso chi viene coinvolto è ignaro di quanto sta per accadergli.

Il problema che la larga diffusione sulla rete e la presenza di migliaia di filmati amatoriali su internet che mostrano le drammatiche conseguenze di questa nuova moda, ha fatto si che lo spirito emulativo prendesse piede soprattutto tra i giovani ed il fenomeno diventasse un vero e proprio cult per giovanissimi ed in particolare minori alla ricerca dell’ebbrezza del proibito e del pericoloso.

Polizia : “Ragazzi, segnalateci i video della Skullbreaker Challenge”

Anche la Polizia di Stato è intervenuta sulla questione.

“Non si tratta ovviamente – si legge sul proprio profilo ufficiale di Instagram della Polizia – né di un gioco né di una prova di abilità. I rischi sono moltissimi: lesioni agli arti, alla testa e alla colonna vertebrale. Ragazzi evitate l’emulazione di queste sfide che non hanno nulla di divertente, ma al contrario possono portare a conseguenze importanti, anche penali, con una denuncia all’autorità giudiziaria per le lesioni causate. Se ricevete dei video riguardanti la sfida segnalateli ad un adulto e alla Polizia postale”.