Domenica 1 marzo 2020 andrà in scena la 13 edizione della Vespiglia a Cagliari in via Azuni ore 9. La manifestazione, un omaggio motoristico alla Sartiglia, vedrà in gara, a caccia delle stelle, tanti appassionati di due ruote vestiti a maschera.

La corsa sarà divisa in quattro squadre: Castello, con capocorsa Andrea, Marina, con capocorsa Carlo, Stampace con capocorsa Alessandro e Villanova con capocorsa Gigi.

Le iscrizioni apriranno da Venerdì 7 in via Azuni 24 dalle 18 alle 20. “Vista la grande richiesta – scrivono gli organizzatori – se vuoi partecipare non aspettare all’ultimo e contatta il tuo capocorsa preferito”.

