“Sei il solo rompi Co**ione!!! Io mi vergognerei!” Così Antonio Razzi si scaglia contro un fan che gli ha fatto notare un errore grammaticale. L’ex senatore ha infatti annunciato, tramite un post su Instagram, di essere ricoverato per un problema cardiaco nell’ospedale di Saragoza. “Il mio compleanno, lo fatto presso l’ospedale militare con mia moglie Maria, mio figlio Mirko, mia nipote Daniela e mia nuora Monica Rodriguez Suarez” ha scritto su Instagram Razzi.

“Mi spiace che sia in ospedale, ma spiace ancora di più che un senatore della Repubblica scriva “lo fatto”… io ho iniziato a fare latino e analisi grammaticale in quinta elementare, lei senatore?” è il commento beffardo del fan.

Razzi ha immediatamente risposto: “Guarda alla salute e non agli errori di italiano!!!” e ancora: “Sei il solo rompi Co**ione!!! Io mi vergognerei!”

“Senatore – ha provato a rispondere il fan – sono due aspetti distinti: le ho detto che mi dispiace per il suo stato di salute, ma scrivere e parlare correttamente la nostra lingua è segno di civiltà, cultura, appartenenza. È sempre in tempo per rimettersi a studiare e ampliare il suo bagaglio grammatico-culturale, per concentrarsi in quelle che possono essere le sue zone di difficoltà”.

In molti hanno difeso l’ex senatore, augurandogli buona guarigione, insieme agli auguri di buon compleanno. “Don Anto’ – si legge tra i commenti – non ti curar di lor ma guarda e passa . Sono persone squallide che hanno imparato “forse” l’Italiano, ma sono persone vuote e senza contenuti. Per me quando Razzi sbaglia è licenza poetica”.