Incidente stradale questa notte all’altezza di Is Pontis paris, a Cagliari.

Un 67enne di Quartucciu, alla guida di una Citroen Xsara ha perso il controllo in via Riu Mortu, in direzione Cagliari. L’auto ha urtato violentemente sul guard-rail.

I due feriti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ambulanza rispettivamente all’ospedale Marino e al Brotzu, con assegnato codice giallo. Gravi danni al veicolo, recuperato da un’autogrù del soccorso stradale.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.