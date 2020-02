Eccentrico, spericolato stuntman, fervente sostenitore della teoria della Terra piatta, progettista e costruttore di razzi fai-da-te sui quali si faceva lanciare ad altezze crescenti, ‘Mad’ Mike Hughes è morto in un lancio finito male di un razzo a vapore, schiantandosi vicino a Barstow, nel deserto del sud della California. Hughes, 64 anni, sognava un giorno di riuscire a farsi lanciare fino allo spazio con un razzo per poter finalmente fotografare la terra “senza trucchi”, l’intera superficie terrestre, dimostrando così il suo credo ‘terrapiattista’, per il quale si faceva finanziare.

Detentore del record di salto con la limousine, dal 2014 costruiva e pilotava razzi artigianali. Nel suo ultimo fatale lancio intendeva superare i 1.500 metri di altitudine con un razzo a vapore, costruito nel suo giardino di casa e lanciato da una rampa da un camion. Nel filmato si vede il razzo perdere il paracadute un istante dopo il lancio, lasciando quindi Hughes e il piccolo vettore precipitare a terra senza freni.