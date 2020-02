Lavoriamo in collegamento con i governatori del Nord ed i ministri, in costante aggiornamento. “Sono rimasto sorpreso da questa esplosione di casi, che sono stati tenuti sotto controllo fino a poco tempo fa. La linea della massima precauzione ha pagato, anche se sembrerebbe di no. Dobbiamo perseguire la linea della massima precauzione. Stiamo cercando di individuare e circoscrivere i focolai, faremo di tutto per contenere il contagi”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in collegamento con il programma ‘In mezzora’ su Rai 3.