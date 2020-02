“Domani, insieme ai colleghi di Fratelli d’Italia delle Commissioni Esteri, Sanità e Agricoltura, depositerò un’interrogazione in cui sollecitiamo il Governo ad intervenire presso le autorità internazionali per tutelare la qualità degli allevamenti suinicoli italiani contro la decisione di Taiwan di vietare le importazioni di carne italiana, pena multe salatissime, causa diffusione peste suina in Sardegna”.

Lo dichiara, in una nota, il deputato di FdI, Salvatore Deidda. “Questa decisione, totalmente infondata e non supportata da dati scientifici, getta discredito sull’Italia e sul lavoro e i sacrifici che gli allevatori e gli imprenditori stanno portando avanti da anni – conclude il parlamentare sardo – visto che sono impossibilitati ad esportare carni o prodotti di carni allevate in loco su decisione Ue. Il Governo faccia sentire la sua voce contro questo provvedimento che getta discredito”.