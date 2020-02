Nei giorni scorsi il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, a causa di un problema di salute, ha svolto, all’Ospedale Brotzu, una serie di controlli.

La concomitanza di un recente viaggio in Lombardia ed alcuni elementi del quadro clinico hanno spinto i medici a sottoporre il sindaco ad analisi più approfondite, a sorveglianza sanitaria in isolamento e test per Coronavirus.

Questo prevede, infatti, il piano di emergenza e l’applicazione del protocollo sul Coronavirus.

Il sindaco Truzzu ha aderito immediatamente alle prescrizioni dell’Unità di crisi regionale e all’esecuzione del test che è stato effettuato anche al suo accompagnatore: i risultati sono negativi.

La circostanza ha consentito all’Unità di crisi regionale e all’ospedale Brotzu di testare il protocollo predisposto consentendo l’acquisizione del risultato del test in poche ore.

Il sindaco di Cagliari ringrazia il personale sanitario del Brotzu per la professionalità e la serietà con la quale ha svolto il proprio lavoro.