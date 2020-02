Filippo Tortu si è imposto nella finale dei 60 metri ai campionati italiani indoor ad Ancona.

Lo sprinter di origini sarde, che gareggia per le Fiamme Gialle, ha dato spettacolo sul rettilineo del Palaindoor vincendo in 6.60, quinta prestazione europea del 2020, ottenuta anche grazie alla grande partenza di Massimiliano Ferraro (Riccardi Milano, 6.66), schizzato via allo sparo e raggiunto da Tortu solo nei metri conclusivi.