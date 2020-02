Ieri pomeriggio un equipaggio della squadra Volante, ha notato in via Premuda, all’interno di un cortile condominiale aperto, due persone ben note alle forze di polizia che chiacchieravano seduti sulla scalinata del palazzo.

Gli operatori hanno riconosciuto Daniele Palla, 37enne cagliaritano, agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, alla vista della Volante, è immediatamente scappato su per le scale del condominio per sfuggire al controllo degli agenti, ma è stato bloccato all’interno del suo appartamento ansimante e con indosso una maglietta di diverso colore.

Vista l’evidente evasione, gli agenti hanno arrestato il 37enne, riaccompagnandolo nella sua abitazione in attesa dell’udienza per direttissima prevista per questa mattina.