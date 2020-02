Un salvataggio che renderà felici gli amanti degli animali. Cinque cuccioli di cane di circa due mesi sono stati ritrovati sabato 22 febbraio. Il ritrovamento è avvenuto nel quartiere di Barracca Manna, a Pirri.

È stato possibile soccorrerli grazie al buon cuore di una passante, che si è imbattuta per caso in scatola contenente i 4 cagnolini, tre maschi e una femmina. Sono tutti in buone condizioni di salute.

Tra i piccoli anche un cagnolino nero, già ribattezzato ‘Cocciante’ dalla ragazza che ha salvato la cucciolata.

I 4 cagnolini cercano casa! Per informazioni puoi contattare il 3492802902.