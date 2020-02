A causa dell’emergenza Coronavirus, il concerto di Testament, Exodus e Death Angel, previsto per domani, martedì 25 febbraio al Live Club di Trezzo sull’Adda, è stato cancellato.

“A seguito dell’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Lombardia, siamo costretti a sospendere tutti gli eventi in programma al Live Club di Trezzo. È una misura cautelativa valida salvo rettifiche fino al 1° marzo 2020”, affermano in una nota i gestori del locale noto per grandi eventi.

“Comunicheremo eventuali spostamenti e recuperi (se possibili), rimborsi, relativamente ad ogni evento interessato, vogliamo precisare a tutti coloro che ci seguono da anni e anche a chi da noi non è mai venuto, che abbiamo cercato in tutti i modi, atteso e sperato con voi, di poter andare avanti con i nostri eventi e rendervi i servizi e l’offerta per cui ci avete sempre apprezzato”…”La cancellazione di un evento provoca danni economici e gravi disagi a tutti, soprattutto a voi del pubblico, che per assicurarvi di partecipare a un evento o al concerto della band che amate, spesso fate sacrifici in termini di tempo e denaro: prenotando viaggi, alloggi, prendendo permessi e giorni di ferie”, prosegue la nota

“È un danno economico anche per il club ovviamente, per le agenzie intermediarie, per le aziende e lavoratori coinvolti, fino agli stessi artisti, sono quindi scelte che vanno attentamente ponderate, per poter anche valutare possibili recuperi in caso sopratutto di tour internazionali”, conclude la nota.