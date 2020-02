Sale a 5 il bilancio delle vittime del coronavirus in Italia. La notizia è trapelata dalla conferenza stampa indetta dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli. “Non c’è nessuno senza assistenza sanitaria e senza il supporto della protezione civile”.

Borrelli auspica che “con le misure prese si possa limitare il contagio”. Quanto allo scenario che si prefigura per le prossime settimane, il capo della Protezione Civile ha parlato di un “criticità che però è gestita in modo ordinato e senza problemi”, in modo da non creare ulteriori disagi ai cittadini.