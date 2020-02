A Carbonia mercoledì 26 Febbraio Abbanoa procederà a due interventi di manutenzione della rete idrica nei nodi di rete ubicati in via Cannas e viale Arsia nei pressi dell’incrocio con via Tempio.

Per consentire l’esecuzione dei lavori si rende necessario interrompere l’erogazione idrica, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, alle utenze ubicate in via Cannas, viale Arsia, via Campidano, via Risorgimento, via Gallura, via Campania, via Garibaldi e via della Vittoria (nel tratto compreso tra via Catania e viale Trento).

Potrebbero verificarsi inconvenienti temporanei di torbidità in fase di ripristino del servizio.

Sarà cura di Abbanoa limitare le ore di interruzione, qualora gli interventi dovessero essere completati in tempi minori rispetto a quelli previsti.