Circa l’emergenza Coronavirus, il Centro Sportivo Italiano ribadisce in una nota “il proprio impegno alla diffusione e all’osservazione delle disposizioni delle autorità competenti, rispetto alla sospensione delle attività sportive di tutte le manifestazioni e competizioni sportive, di ogni ordine e disciplina, ivi compresi anche gli allenamenti collettivi, organizzate dal CSI e dalle società sportive ad esso affiliate nei territori in cui sono operativi detti provvedimenti”.

Il Centro Sportivo Italiano, “pur consapevole che l’organizzazione di eventi domenicali concomitanti con le primissime ore delle disposizioni del Governo possa essere involontariamente avvenuta, stigmatizza e si dissocia dal comportamento di coloro che per qualunque ragione non rispettino queste disposizioni”. Il Centro Sportivo Italiano è “costantemente in contatto con le autorità competenti e adotterà prontamente i provvedi menti e disposizioni che esse riterranno opportune”.