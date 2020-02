A causa dell’allarme per il Coronavirus “i dispositivi sanitari sono stati presi d’assalto, gli igienizzanti come Amuchina: stiamo provvedendo a rifornire i punti vendita”. Lo ha affermato Valter Geri, presidente di Conad Nord Ovest, cooperativa di dettaglianti della grande distribuzione che conta oltre 580 punti vendita fra Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Lombardia e Sardegna.

Geri, che ha parlato a margine della presentazione di un’iniziativa benefica a Firenze, ha rivelato che anche gli alimentari a lunga conservazione hanno avuto picchi di vendita anormali nel weekend. “Per quanto riguarda i generi alimentari – ha spiegato – è partita un’idea di paura che chiaramente porta anche a consumi che non sono normali. Ci auguriamo che tutto rientri, perché chiaramente crea disagio anche il fatto di dover sostenere dei picchi che non sono previsti da questo punto di vista. Le persone si spaventano e quindi molto probabilmente si comportano di conseguenza, però nei punti vendita siamo strutturati per sopperire”.