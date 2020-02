Martedì 25 febbraio dalle 11 nella sala del retabolo del Comune di Cagliari Minnie, Topolino, Bing, Harry Potter, Hermione, Spiderman , la cantante Clara Serina insieme agli organizzatori del Cartoon Fest e l’ Assessore Alessandro Sorgia presenteranno alla stampa la manifestazione Cartoon Fest in programma dal 28 febbraio al 1 marzo alla Fiera di Cagliari .

Personaggi delle favole, cartoon e fumetti: immaginate di tornare bambini, di varcare un portale di ingresso e trovarvi catapultati in un mondo fatato di ben 5 mila metri quadrati, popolato da principesse, fate, supereroi, pirati, dai personaggi dei cartoni, della Disney e del mondo di Harry Potter, con incredibili e gigantesche costruzioni create con migliaia e migliaia di mattoncini Lego, proprio come avreste tanto voluto fare voi da piccoli

Spettacoli, concerti e musical: Immaginate di poter cantare a squarciagola le canzoni dei cartoni di un tempo e di adesso, assieme non alle voci originali, ma ai cantanti in carne ossa che le hanno impersonate per anni:

– Venerdì 28 Giorgio Vanni (Dragon Ball, Pokemon, Detective Conan)

– Domenica 1 – Clara Serina (Lady Oscar, Kimba, Gigi la trottola),

– Domenica 1 Douglas Meakin (Il Grande Mazinga, Candy Candy, Sampei)

E poi un gigantesco musical – Sabato 29 – con tutti i personaggi della Disney che ballano e cantano. E ancora un’area dedicata a Harry Potter così grande da avere un programma quotidiano tutto suo. E ancora animazione, musica, giochi, giostre, gonfiabili, cacce al tesoro, baby dance, laboratori, animazione, contest cosplay e una grande area food con cibi deliziosi e speciali menù pensati proprio per i più piccoli E’ il Cartoon Fest di Cagliari, che non è un semplice festival ma un tuffo a perdifiato nel mondo della fantasia e del divertimento, per bambini di ieri e soprattutto per quelli di oggi. Uno di quegli eventi che i bimbi si porteranno nei ricordi nel cuore per gli anni a venire