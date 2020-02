A Olbia, un motociclista di 53 anni è morto in un incidente stradale durante il pomeriggio. La vittima si chiamava Andrea Bellu, olbiese. Insieme a lui anche un amico che però non verserebbe in gravi condizioni. Ancora non si sa chi dei due fosse alla guida.

La dinamica:

Secondo le prime ricostruzioni, fatte dalla Polizia locale, la moto stava percorrendo via Aldo Moro in direzione Olbia centro quando, probabilmente, ha iniziato il sorpasso di varie macchine all’altezza delle case popolari. A un certo punto, una Smart, con alla guida un uomo di mezza età, ha svoltato a sinistra, scontrandosi con la moto: i due sono stati subito sbalzati via, Bellu ha perso il casco e cadendo a terra ha sbattuto la testa, morendo sul colpo.

La seconda persona è ferita ma non in maniera grave.

La Polizia locale sta sentendo i testimoni per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.