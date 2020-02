Si fingevano intermediari di note assicurazioni e hanno convinto numerose persone a pagare e firmare contratti, che sono risultati poi senza alcun valore.

I carabinieri del Comando provinciale di Nuoro sono riusciti a risalire ai sei falsi assicuratori che sono stati denunciati per truffa. Il metodo utilizzato era sempre lo stesso: gli indagati contattavano telefonicamente o via email le ignare vittime alle quali sottoponevano preventivi a prezzi competitivi, sollecitando il pagamento su carte prepagate.

A seguito di questi episodi, i militari del capoluogo barbaricino invitano i cittadini a denunciare casi analoghi e in caso di dubbio a verificare sul sito dell’istituto per la vigilanza delle assicurazioni (Ivass) se l’azienda o il soggetto è autorizzato ad operare in Italia.