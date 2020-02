È stato arrestato, insieme ad altre 65 persone, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Domenico Creazzo, sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, in seguito all’operazione contro la ‘ndrangheta coordinata dalla Dda di Reggio Calabria.

Per 53 degli arrestati è stata disposta la custodia cautelare; per i restanti 12 i domiciliari. Le accuse sono, a vario titolo: associazione per delinquere di tipo mafioso, vari reati in materia di armi e di droga, estorsioni, favoreggiamento reale, violenza privata, violazioni in materia elettorale, reati aggravati dal ricorso al metodo mafioso e dalla finalità di aver agevolato la ‘ndrangheta e di scambio elettorale politico mafioso.

Le ordinanze di custodia cautelare riguardano capi storici, elementi di vertice e affiliati di un “locale” di ‘ndrangheta dipendente dalla cosca Alvaro, considerata tra le più attive e potenti dell’organizzazione criminale.