“Attenzione finti operatori sanitari. Il comando dei Carabinieri ci informa che alcuni truffatori si fingono paramedici che effettuano gratuitamente un test per il coronavirus, con l’obiettivo accedere alle abitazioni private e derubare le persone.

Vi raccomandiamo di non far entrare in casa sconosciuti e di avvisare tempestivamente le forze dell’ordine”. Lo scrive la pagina ufficiale del comune di Binasco in un post su Facebook. Non esistono infatti medici a domicilio per i fare i tamponi per il coronavirus.

L’allarme è stato lanciato anche dal presidente di Croce Rossa Italiana – Comitato di Nova Milanese. “Non è stata emanata nessuna attività di porta-porta per effettuare test con tampone orale per il contagio di Corona Virus COVID-19”.

Attività come queste hanno il solo scopo di entrare nelle abitazione e effettuare attività di sciacallaggio. Il consiglio è quello di non aprire la porta a questi individui in divisa e di contattare immediatamente le forze dell’ordine. “Episodi vili come questi – scrive ancora la Croce Rossa Italiana – vanno contro il nostro operato, la nostra professionalità e il nostro emblema”.