Il Pd svela il proprio candidato per le primarie del centrosinistra in programma il 5 aprile che dovranno decidere il nome del candidato sindaco che correrà per la coalizione alle amministrative di primavera.

Si tratta dell’imprenditore Carlo Prevosto ed è il terzo nome che si aggiunge alla competizione, dopo quelli di Francesco Manca di “Fare Comunità” e di Francesco Guccini di Articolo 1. La decisione arriva dall’incontro che si è svolto nella sede dei dem di Nuoro, a pochi giorni di distanza dall’uscita allo scoperto del sindaco uscente Andrea Soddu, che vuole ricandidarsi per il bis. Soddu, pur collocandosi nell’area di centrosinistra, ha fatto sapere di non voler partecipare alle primarie di coalizione.

Resta fuori dalle primarie anche la lista Progetto Nuoro 20.25, capeggiata da Lisetta Bidoni che ha deciso di correre da sola. Intanto l’ex deputato Michele Piras, coordinatore del tavolo dei progressisti, lancia un nuovo appello all’unità affinché anche Soddu e Bidoni si sottopongano alle primarie. Ma altri ancora potrebbero candidarsi entro la data del 14 marzo, scadenza per poter presentare le candidature. Intanto in città si aspetta il nome del candidato sindaco per il centro destra e quello del Movimento 5 stelle. Entrambi gli schieramenti politici lavorano alla composizione delle liste e i nomi potrebbero arrivare tra qualche giorno.