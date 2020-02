La settimana sarà piena di sorprese per i segni di fuoco. Alcuni scopriranno nuovi interessi da condividere con il partner, mentre i single vivranno momenti intensi in amore. Le prospettive per il lavoro sono piuttosto positive e ci saranno riconoscimenti nella sfera lavorativa per chi si è impegnato tanto. Settimana serena in amore per i segni d’acqua, anche l’eros sarà alle stelle e allontanerà diverse problematiche nelle coppie. I single vivranno flirt e avventure intriganti! Per il lavoro sarà un periodo positivo e potranno esserci maggiori guadagni. I segni di terra saranno carichi di energia e proiettati a darsi da fare per compiacere la persona amata. Le giornate centrali saranno le migliori per l’amore, mentre i single saranno orientati a dedicarsi ai loro progetti professionali più che all’amore. Buone notizie in arrivo per quanto riguarda un progetto di lavoro. Settimana di alti e bassi in amore per i segni di aria, chi è in coppia dovrà superare difficoltà e polemiche. I single potranno risolvere una faccenda complicata parlandone apertamente. Per fortuna sul lavoro ci saranno belle soddisfazioni. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: Venere nel vostro segno questa settimana vi porterà novità in campo sentimentale. Se siete single sarete oggetto di attenzioni da parte di qualcuno a cui farete battere forte il cuore, che vi intrigherà come nessuno mai prima d’ora. Chi è in coppia passerà momenti molto piacevoli anche se non mancherà qualche bella litigata.

Lavoro: il lavoro sarà faticoso e a tratti noioso e la settimana potrebbe rivelarsi controversa per certe questioni che non riuscite a chiudere. Avrete la brutta sensazione di faticare molto ma di ottenere poco rispetto all’impegno profuso. Non vale comunque la pena abbattersi, tempi migliori arriveranno.

Toro

Amore: in amore sarete molto passionali, sarete carichi di energia e quindi proiettati a darvi da fare per compiacere la persona amata. Giornate eccellenti quelle centrali, in cui avrete modo di dialogare e di stabilire un’ottima intesa col partner. I single del segno in questi sette giorni saranno invece orientati a dedicarsi di più ai loro progetti professionali e metteranno da parte l’amore.

Lavoro: questa settimana riceverete una buona notizia per quanto riguarda un progetto di lavoro. C’è chi vedrà aumentare il proprio compenso e chi supererà brillantemente un esame universitario. In tutti i settori comunque brillerete di luce propria e avrete delle gran belle soddisfazioni.

Gemelli

Amore: in questa settimana il vostro cielo non sarà dei migliori, soprattutto in amore. Sarà un periodo piuttosto duro, non vi sentirete compresi dal partner e questo potrebbe far nascere dei litigi. Per fortuna verso il fine settimana tutto passerà. I cuori solitari andranno in cerca dell’anima gemella e le stelle assicurano a molti che la troveranno.

Lavoro: il lavoro non riserverà grossi problemi e nonostante qualche distrazione riuscirete ad essere più concentrati. Mantenere la giusta concentrazione al lavoro sarà indispensabile per portare avanti nuove trattative ed evitare spiacevoli gaffe.

Cancro

Amore: l’amore nonostante gli alti e bassi andrà bene questa settimana, il sestile di Venere vi farà sentire amati e desiderati. Tuttavia, non siete in ottima forma a causa di problemi esterni che influiranno nel rapporto di coppia. Lasciate il lavoro fuori dalla vita privata. I single avranno invece voglia di conoscere nuove persone e non perderanno occasione per prendere appuntamenti.

Lavoro: l’oroscopo settimanale indica che avrete delle difficoltà sul lavoro. I guadagni saranno minori e questo dettaglio abbasserà il vostro tono umorale, che sarà infatti al di sotto della media. Sarete molto probabilmente anche indisponenti verso il prossimo provocando qualche perplessità tra i colleghi.

Leone

Amore: settimana di grandi sorprese, alcuni di voi scopriranno nuovi interessi da condividere con gli amici o il partner. In vista potrebbero esserci qualche prospettiva per fare una gita fuori porta o magari anche un viaggio. Per i single arriveranno belle novità per l’amore, potrebbe esserci un incontro fatidico che cambierebbe la vita a molti del segno.

Lavoro: le prospettive per la settimana sono piuttosto positive e ci saranno riconoscimenti nella sfera lavorativa per chi si è impegnato tanto. Anche chi studia o è in cerca di lavoro potrà sperare in un esito favorevole. La buona volontà e l’impegno saranno due fattori che vi permetteranno di raggiungere molti traguardi.

Vergine

Amore: durante questi sette giorni le coppie saranno unite da una forte passione, ma mancherà un po’ di dialogo. Per fortuna Venere e Mercurio saranno alleati e faranno rinsaldare l’intesa e la complicità, migliorando il rapporto. Chi è single farà incontri ricchi di sentimento e passione, alcuni potranno incontrare l’anima gemella.

Lavoro: in questi giorni vi dedicherete anima e corpo al lavoro. Tuttavia, se avete intenzione di chiedere un trasferimento oppure qualche promozione aspettate ancora qualche settimana. Nel frattempo, date prova di quanto sapete fare e state pur certi che la vostra abilità vi sarà riconosciuta.

Bilancia

Amore: in settimana in amore ci saranno alti e bassi per i nati Bilancia e se siete in coppia dovrete superare eventuali difficoltà e polemiche. Eppure, molte situazioni potranno risolversi con qualche gesto affettuoso, quindi datevi da fare e non limitatevi. I single potranno risolvere una faccenda delicata parlandone apertamente e senza timore.

Lavoro: sarete tenaci e pronti ad affrontare ogni difficoltà con la vostra consueta energia. Per fortuna durante la settimana avrete le vostre belle soddisfazioni, che si concentreranno soprattutto nel fine settimana, quando sarete già decisi a staccare la spina.

Scorpione

Amore: questa settimana la voglia di mettersi in gioco potrebbe venir meno, specialmente sino a mercoledì. A tratti potrete sembrare apatici, ma purtroppo nemmeno la dolce metà riuscirà a svegliarvi dal torpore. Anche i single avranno a che fare con situazioni personali complesse e delicate, bisognerà riflettere molto prima di agire.

Lavoro: questa settimana potreste ricevere una nuova proposta lavorativa. Avete voglia di cambiare, di migliorare la situazione economica e con Giove a favore potreste riuscirci. Non vi mancheranno lo spirito d’iniziativa e l’ambizione, quindi potrete andare avanti indisturbati. Attenzione solo a non fare investimenti troppo azzardati.

Sagittario

Amore: nei giorni centrali di questa settimana Venere in opposizione potrebbe dare fastidi in amore. Ci saranno discussioni e scenate di gelosia. Il quadro astrale migliora però nel corso della settimana e certe situazioni si evolveranno lasciando posto alla quiete. I single nel weekend potranno rilassarsi e godersi anche il piacere di vivere belle avventure.

Lavoro: ci saranno difficoltà nella professione, la settimana sarà molto impegnativa, ma anche se l’umore non sarà alle stelle sarete ben disposti nei confronti degli altri. Tenete un occhio sulle finanze e sui conti correnti, a volte siete eccessivi nelle spese e non vi accorgete di andare in rosso.

Capricorno

Amore: chi sta aspettando l’amore questa settimana avrà le occasioni giuste per trovarlo. I cuori solitari che sono da tempo in attesa avranno modo di rifarsi. Se invece siete in coppia dovrete fare attenzione a non trascurare troppo il partner a causa del lavoro, altrimenti ci saranno litigi e tensioni.

Lavoro: l’oroscopo invita i nati del segno a focalizzare la meta e provare a raggiungerla velocemente. Ci sono infatti le condizioni per poter ottenere tutto ciò che desiderate, ma molte cose saranno realizzabili solo se sarete determinati. A fine settimana riceverete i complimenti del capo per l’ottimo lavoro svolto.

Acquario

Amore: nella vita privata il clima potrebbe raggelarsi d’improvviso e una storia in cui credevate tanto potrebbe essere ad un passo dalla fine. Le stelle invitano a non arrendersi e a voltare pagina. I single potranno incontrare una persona del passato di cui avevano però mantenuto il ricordo.

Lavoro: questa settimana probabilmente sarete in vena di rivoluzionare un po’ di cose. Avrete voglia di crescere in ambito professionale e cercherete gli input giusti dentro di voi. Qualche amicizia importante potrebbe esservi d’aiuto per scalare in tempi più brevi il successo e raggiungere obiettivi di tutto rispetto.

Pesci

Amore: settimana di serenità tra le coppie, anche l’eros sarà alle stelle e salverà molti rapporti. La passionalità torna quindi a regnare sovrana nel quotidiano e ciò allontanerà, almeno per il momento, problematiche ed ansietà della coppia. Anche i single saranno pervasi dalla passione e vivranno flirt e avventure a cui non potranno sottrarsi.

Lavoro: Sarà una buona settimana per il lavoro, le vostre capacità verranno messe in luce e potrete ottenere maggiori guadagni. Valutate con attenzione una proposta di lavoro, il cambiamento potrebbe essere positivo. Finalmente avrete modo di farvi apprezzare e di far vedere cosa sapete fare.