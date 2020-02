Alessandro Vinci, agente di Commercio e presidente della Fiarc-Confersercenti, si associa alla richiesta dei componenti nel Cda dell’Enasarco, circa la “preoccupante situazione economica che si sta venendo a creare a causa della diffusione del coronavirus”.

“Il Presidente della Fondazione avvii urgentemente un confronto per attivare tutte le misure necessarie ed efficaci”. Questo l’appello dei consiglieri nel CdA della Fondazione Enasarco, che annuncia la presentazione, alla prossima riunione del 26 febbraio, di una formale richiesta affinché la Fondazione deliberi la sospensione dei pagamenti per le attività delle aree colpite e attivi gli indennizzi previsti per le imprese siano esse mandanti o mandatarie.

I consiglieri auspicano anche la convocazione di un tavolo d’emergenza sul coronavirus per arrivare all’individuazione di “interventi condivisi, efficaci nella tutela della salute pubblica e sostenibili per le attività colpite”.