Prima regola per proteggersi dal Coronavirus: lavarsi spesso le mani, come ricordano l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e il Ministero della Salute, con acqua e sapone o con un gel disinfettante per mani a base di alcol quando si è fuori casa.

Ormai però le scorte dei disinfettanti per le mani stanno terminando nei negozi o vengono vendute anche online a prezzi stratosferici, quindi come fare se non si possiede nè l’uno, nè l’altro?

A tal proposito il sito ricettealvolo.it ha pubblicato la ricetta per preparare facilmente in casa un gel disinfettante fai da te, con ingredienti facilmente reperibili e utilizzando la ricetta ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, disponibile in edizione integrale con tutti i link alla seguente pagina: CLICCA QUI.

Ingredienti per 1 litro di soluzione disinfettante:

– 830 ml di alcol etilico al 96%

– 40 ml di acqua ossigenata al 3%

– 15 ml di glicerina al 98%

– acqua distillata quanto basta per arrivare a un litro

Una ricetta più semplice, ma sempre efficace per produrre un gel disinfettante per le mani è la seguente:

– almeno il 60% di alcol

– acqua, meglio se distillata

– gel di aloe vera

Riguardo all’alcol sarebbe meglio utilizzare quello alimentare, anche se è un po’ più costoso. Diversamente va bene anche l’alcol denaturato.