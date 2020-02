Un pensionato 84 enne, ospite della casa di riposo di via Aosta a Nuoro, è deceduto il 18 febbraio poche ore dopo dopo il ricovero all’ospedale San Francesco. La struttura del nuorese in questione però era già balzata agli onori delle cronache per un’inchiesta per maltrattamenti sfociata nella condanna di quella che era, a quel tempo, la direttrice.

L’amministratrice di sostegno dell’anziano ha sporto denuncia alla Procura di Nuoro, sostenendo che il suo assistito sia morto a causa della negligenza di chi doveva prendersi cura di lui nella casa di riposo.

Il Pubblico ministero ha quindi aperto un fascicolo e inviato due avvisi di garanzia per maltrattamenti e abbandono di incapace, nei confronti dell’ex direttrice Rosanna Serra, ora consulente per la gestione del personale e Tania Ena, impiegata nel ramo della gestione del personale.

La Procura ha anche disposto l’autopsia sul cadavere dell’uomo, ma sarà l’anatomopatologo chiarire quelle che sono state le cause esatte di morte dell’anziano, ricoverato nel nosocomio la mattina del 17 febbraio in gravi condizioni a causa di alcune infezioni.