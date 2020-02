Stop a due eventi previsti al Policlinico di Sassari, a causa dell’emergenza coronavirus: slitta l’Open day piede diabetico in programma il 28 febbraio e il corso di BLS-D (Basic Life Support), in calendario dal 27 al 29 febbraio.

“Sono stati sospesi e verranno programmati in data da destinarsi. Una decisione presa in via precauzionale, per evitare di accrescere le preoccupazioni legate all’emergenza coronavirus”, è quanto scrive la clinica sulla propria pagina Facebook.