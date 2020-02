Grande spettacolo, emozioni e 18 stelle centrate – su 83 discese dei cavalieri – per la Sartiglia di questo pomeriggio a Oristano con il Gremio dei Falegnami. Domenica, quando si è corsa la Sartiglia dei contadini, erano state 22. Tre le stelle d’oro per Andrea Cinus (segundu cumponi che aveva fatto centro anche domenica), Paolo Pippia e Danilo Casula.

Si è chiusa tra gli applausi e la partecipazione del numeroso pubblico l’edizione 2020 dell’antica e affascinante giostra equestre che si corre a Oristano la domenica e il martedì di Carnevale. Le stelle sono state meno forse di quanto ci si potesse attendere vista anche la bella giornata che ha accompagnato la Sartiglia di San Giuseppe. Ma è stata grande festa per il Gremio dei Falegnami, tre discese e tre stelle centrate di seguito per la Pariglia de su Componidori Cristian Matzutzi, tra la grande esultanza del pubblico. Era dal 2008 che la pariglia di su Componidori non faceva l’en plein e quei tre centri fanno passare alla storia questa edizione. Allora fu la pariglia di Attilio Balduzzi a raggiungere il traguardo.

Due le ‘amazzoni’ che hanno fatto centro tra cui Carmen Murru, 25 anni, assessora comunale ai Servizi sociali. Le emozioni della giornata sono iniziate dal momento della vestizione, sono proseguite con la corsa alla Stella con i cavalieri al galoppo sulla pista di via del Duomo e poi con le acrobatiche Pariglie, momento altamente spettacolare che ha chiuso tra, applausi e ovazioni di un pubblico affascinato questa nuova edizione. Le evoluzioni delle pariglie sono state particolarmente apprezzate, segno della grande preparazione dei cavalieri che hanno offerto piramidi e ponti volanti e altre figure altamente spettacolari.