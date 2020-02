L’Algeria ha registrato il suo primo caso di coronavirus. L’annuncio è stato fatto oggi dal Ministro della Salute Abderrahmane Benbouzid sull’emittente Entv e rilanciato dal sito Tsa-Algerie.

Si tratta di un cittadino italiano arrivato in Algeria il 17 febbraio. “Tutte le misure sono state prese per la cura del paziente” che è stato messo in isolamento, ha detto il ministro.

Fonte agi.it