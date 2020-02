Slitta a sabato la seduta del Consiglio di indirizzo per arrivare al più presto alla nomina del soprintendente del Teatro Lirico di Cagliari: il presidente della Fondazione, il sindaco Paolo Truzzu, aveva convocato la riunione per questo pomeriggio (alle 16), ma, per motivi tecnici, l’appuntamento è slittato al 29 febbraio, alle 15.30.

Il primo passaggio dovrebbe essere quello nominare innanzitutto un altro componente del Cdi. Poi la decisione più importante: scegliere se confermare il soprintendente Nicola Colabianchi, decaduto lo scorso gennaio dopo la prorogatio di 45 giorni successiva alla scadenza del 22 dicembre.

La squadra del Cdi è quasi completa: oltre Truzzu ci sono Giuseppe Farris (Regione), Fernando Coghe (Comune) e Pino Calledda (ministero). I sindacati chiedono di fare in fretta: oltre il soprintendente manca anche il direttore artistico.