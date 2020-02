Sono fase in pubblicazione gli elenchi provvisori di beneficiari (1043) e quello degli esclusi (17) relativi alle contributo per titoli di viaggio riservati a studenti (Legge regionale 48/2018), anno scolastico/accademico 2018-2019 (link più sotto).

Inoltre, con determinazione n. 1305/2020 il dirigente del Servizio Pubblica istruzione ha approvato l’elenco dei beneficiari relativi ai mandati di pagamento (32) non andati a buon fine. Per costoro è stato dispoto il pagamento in contanti presso il Banco di Sardegna, ad eccezione di chi ha chiesto l’accredito in un nuovo conto corrente.