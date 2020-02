Un incontro urgente con il presidente della Regione Sardegna e alla presenza dell’assessore della Sanità, “per fare il punto sull’adozione delle più opportune misure di prevenzione e di tutela per tutti i lavoratori e le loro famiglie, con particolare riguardo a quelli impegnati nella garanzia dei servizi pubblici essenziali, ma anche a quanti operano nei servizi privati di prossimità a contatto con il pubblico e in uffici, cantieri e aziende con un certo grado di assembramento di persone”.

E’ la richiesta al governatore Christian Solinas da parte dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil dell’Isola. “Vorremmo collaborare alla più efficace realizzazione delle misure che si adotteranno e concorrere ad evitare che si diffonda un inutile allarmismo, ma proprio perciò – scrivono Michele Carrus della Cgil, Gavino Carta della Cisl e Francesca Ticca della Uil – abbiamo bisogno di maggiori informazioni e di un aggiornamento costante, per poter a nostra volta veicolare i più corretti messaggi in uno con le risposte ai numerosi e diversi quesiti che ci sottopongono le persone che si rivolgono ai nostri uffici in tutto il territorio regionale e che ci provengono dalla rete dei nostri delegati nei luoghi di lavoro e nei diversi paesi e città dell’Isola”.