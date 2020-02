L’allarme Coronavirus non ferma Italia-Corea del Sud di Coppa Davis: venerdì e sabato 6 e 7 marzo si gioca davanti al pubblico. Lo ha confermato il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, nella conferenza stampa di presentazione. Binaghi ha anche annunciato la presenza, all’inaugurazione e alla prima partita, del ministro dello sport Vincenzo Spadafora. “Proprio pochi minuti fa – ha detto – siamo stati contattati dal governo coreano che voleva avere la certezza far entrare in Italia giocatori e accompagnatori. Abbiamo subito risolto il problema col governo”.

“Se la sede fosse stata Torino – ha proseguito il n.1 del tennis italiano – si sarebbe giocato a porte chiuse. Invece in questo caso il mare, che spesso ha creato problemi, questa volta ci protegge e ci aiuta. Anche la circostanza che Italia e Corea del Sud siano entrambi Paesi coinvolti ci dà una mano: i problemi li creano magari i Paesi non coinvolti perché hanno paura poi che gli atleti non possano tornare a casa