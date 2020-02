Fervono i preparativi per il Carnevale ad Arbatax. Il borgo marinaro si appresta ad ospitare la festa più colorata dell’anno: musica, balli, costumi e tanta allegria faranno da padrone sabato 29 febbraio. Tre carri allegorici, quattro gruppi, centinaia di maschere sfileranno nella centralissima via Lungomare sotto la regia dell’Associazione Carnevalando con il patrocinio del Comune.

L’appuntamento è alle 15:30 fronte il piazzale dell’ex Cartiera per i carri ai quali si aggiungeranno all’ingresso del borgo i gruppi mascherati. Il coloratissimo corteo si snoderà dalle ore 16 per via Lungomare fino al Porto, alla rotonda si cambierà direzione verso il centro. I temi spazieranno dal cartone animato ‘Ferdinand’ al ‘Saint Patrick’s Day’ e il ‘Cavallo di Troia’ e tante altre sorprese: l’imperativo è divertirsi e trascorrere una giornata di festa e spensieratezza. Sarà un tripudio di colori, musica e animazione.

‘Il desiderio è quello di offrire un momento di allegria e divertimento, una festa dai mille colori che punta alla socializzazione di grandi e piccini – dichiara la consigliera con delega al Turismo e Spettacolo, Michela Iesu – Ringraziamo gli organizzatori per essersi resi disponibile e aver pensato il borgo teatro dell’evento, luogo che si presta perfettamente con la sua location da cartolina. Ad oggi non sono pervenute ulteriori richieste per il Carnevale pertanto Arbatax sarà l’unica data dell’appuntamento tortoliese”.

‘Siamo entusiasti e non vediamo l’ora di festeggiare insieme. Ringraziamo il comune per il sostegno e i commercianti di Arbatax per la grande collaborazione. Invitiamo tutti a partecipare, sarà una bella occasione per divertirsi in compagnia’ afferma Susanna Sodde dell’Associazione Carnevalando.

ITINERARIO SFILATA, MODIFICHE AL TRAFFICO

Nella giornata di sabato 29 Febbraio 2020, dalle ore 15 alle ore 24 il traffico veicolare sara così regolamentato:

• Divieto di transito in Via Lungomare a partire dall’intersezione con la Via P. Frailis in direzione e sino all’ingresso del Porto;

• Divieto di accesso in Via Genova dall’intersezione con la Via P. Frailis;

– Via Venezia intersezione con Piazza Colombo per i veicoli provenienti da piazza Caduti e Via Bellavista;

• Divieto di sosta sul lato SX della Via Porto Frailis, a partire dall’intersezione con la Via Lungomare sino all’intersezione con la Via Milano;

– su entrambi i lati della Via Lungomare a partire dall’intersezione con la Via P. Frailis in direzione e sino all’ingresso del Porto;

– durante la sosta dei carri allegorici nella Via Lungomare a partire dall’intersezione con la Via P. Frailis sino all’ingresso del Porto, dovrà essere garantito il passaggio dei veicoli di soccorso.

Saranno istituiti 4 stalli di sosta riservati ai diversamente abili in Via Lungomare, adiacente area fermata Taxi lato ferrovia.

Per la durata strettamente necessaria al transito della carovana dei carri allegorici e comunque fino al completamento del tragitto è prevista:

– la sospensione temporanea della circolazione veicolare, sulle strade interessate dalla sfilata, ovvero: partenza da svincolo ex Cartiera, Via Lungomare sino all’ingresso del Porto con cambio direzionale presso la rotonda del Porto e ritorno in Via Lungomare presso la Torre San Miguel

– l’istituzione senso unico in Via Lungomare a partire dal Passaggio a livello fronte Intermare in direzione Via Porto Frailis e sino all’intersezione con la Via Ponza,

– con immissione obbligatoria per i veicoli provenienti dalle Vie Genova, Milano, Ponza in direzione Via Ginevra;

– con immissione obbligatoria per i veicoli provenienti dalla Bretella darsena cantieristica in direzione Via Porto Frailis.