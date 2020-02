Massimiliano Iervolino, Presidente del ‘Comitato per il NO alla controriforma’ e segretario di Radicali Italiani, lancia un appello importante: “Mancano solo tre giorni all’avvio della campagna referendaria che il 29 marzo chiamerà i cittadini a esprimersi su una riforma costituzionale che prevede il taglio dei parlamentari. Una scelta importante, con ripercussioni dirette sulla rappresentanza politica dei territori e dei cittadini, che devono poter essere informati adeguatamente. Nello scenario attuale, però, non è possibile: nei comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus può essere adottata la sospensione di manifestazioni, iniziative e eventi in luoghi pubblici o privati. Chiediamo che il referendum sia posticipato, così da garantire ai cittadini il pieno svolgimento della campagna referendaria”.

“Noi crediamo che sia essenziale informare bene gli elettori sulle conseguenze di questo voto. È irresponsabile lasciare che i cittadini giungano impreparati al voto”, conclude.