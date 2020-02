Tanta paura, ma un lieto fine per una famiglia composta da marito, moglie e due figlie di 13 e 17 anni, ricoverata all’ospedale San Matteo di Pavia perchè risultata positiva al coronavirus.

“Ci stanno dimettendo, non siamo arrabbiati perché capiamo che sono cose che possono succedere. Ma ci siamo presi purtroppo davvero un bello spavento”: ha raccontato la signora Danila. “Una dottoressa ci ha detto che c’è stato un errore in laboratorio”.

I quattro sono residenti a Miradolo Terme, nel basso pavese, ed è stata la ragazza di 13 anni, la figlia più piccola, a essere stata controllata per prima dopo aver manifestato febbre alta.