Un annuncio atteso da molti di coloro che, in queste ultime settimane, si sono imbattuti, specialmente sui social network, in notizie false sul virus cinese: Facebook vieterà sulla piattaforma gli annunci che promettono cure sul coronavirus e anche i post che diffondono disinformazione.

Non molto dissimili dai provvedimenti adottati nel 2019 per le fake news sui vaccini. “Abbiamo recentemente implementato una policy per proibire annunci che creano un senso di panico, come scorte limitate o la garanzia di cure”, ha detto un portavoce della società di Menlo Park al sito Business Insider.

L’Oms ha definito recentemente una ‘infodemia’ il diffondersi di notizie totalmente false o i falsi miti relativi al coronavirus. In Italia Facebook e Twitter hanno stretto un accordo con il ministero della Salute affinché ogni ricerca sul virus rimandi alle informazioni ufficiali del sito del Ministero.

Stessa decisione è stata presa da TikTok, l’app usata dai giovanissimi, che possiede un alert che invita gli utenti a consultare i siti dell’Oms e delle istituzioni locali.