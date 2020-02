“Oltre a un piano contro la diffusione del coronavirus, la Regione Sardegna deve immediatamente approntarne uno di aiuti al settore alberghiero e dei servizi al turismo, che sono penalizzati dalla notizia della malattia”.

Lo ha ribadito il consigliere regionale del Pd Roberto Deriu, che già due giorni fa aveva presentato una mozione in proposito. “La Sardegna – ha detto – è colpita dalla cattiva fama che si è fatta l’Italia in questo frangente. Il settore turistico-alberghiero è in ginocchio: da tutto il mondo ormai sono arrivate le disdette delle prenotazioni, non solo per la prossima stagione”.

Questo pomeriggio in Consiglio regionale l’assessore della Sanità Mario Nieddu riferirà sulle misure messe in campo dalla Regione contro il virus. “Lo apprezziamo, però, crediamo – ha proseguito Deriu – che si debbano assumere misure efficaci a protezione di un settore economico strategico per l’Isola”. E quindi, “chiediamo che la Giunta faccia delle proposte immediate, vada in soccorso delle categorie in difficoltà con un intervento sul fisco o un aiuto diretto. Le sosterremo a vantaggio dei nostri coraggiosi imprenditori e di tutti coloro che lavorano nel settore e nell’indotto”.