Nuova discarica abusiva, stavolta alla periferia di Sassari, esattamente nelle campagne di Baddimannitta, a pochi passi dall’impianto sportivo. A segnalarla, in un comunicato, Fratelli d’Italia Sassari Audax.

“Considerando tutto il materiale che è stato trovato – parliamo di mobiletti, cartongesso, televisori, schermi pc e altro ancora – non si può certamente parlare di semplici rifiuti abbandonati in maniera occasionale, ma evidentemente di una condotta continua e reiterata, in violazione a tutte le norme e prescrizioni di legge in tema di rifiuti e dove esiste tra l’altro, un cartello di divieto di discarica”.

Fratelli d’Italia Sassari Audax ha richiesto un intervento del settore ambiente del Comune di Sassari affinché provveda alla bonifica del posto, condannando questa condotta scorretta da parte di pochi cittadini che però distruggono l’ambiente di tutti.

