Non è andato a finire come sperava il tentativo di far perdere le proprie tracce dalla Polizia municipale di un 51enne cagliaritano che, alla giuda della sua motocicletta, non si è fermava all’Alt intimatogli per un controllo.

Anziché fermarsi come previsto, prima ha finto di accostare sul lato della strada e immediatamente dopo ha accelerare per di darsi alla fuga.

Gli agenti hanno subito inseguito e rintracciato la moto e il conducente che si era rifugiato nel garage della sua abitazione.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che il conducente aveva la patente scaduta e il veicolo non era né assicurato né revisionato.