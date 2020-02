“I vigneti di Vermentino e le aree di elevato interesse ambientale saranno salvaguardate dalle modifiche proposte dal Comune di Berchidda e accolte da Terna al progetto per il tracciato degli elettrodotti a 150 Kv ‘Santa Teresa-Tempio’ e ‘Tempio-Buddusò’.

Ad annunciarlo è il deputato del Movimento 5 Stelle, Nardo Marino, che dell’istanza dell’amministrazione di Berchidda si era fatto portavoce a Roma, presentando un’interrogazione ai Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico. Il quesito del parlamentare gallurese faceva riferimento ai 63 tralicci da 40 metri di altezza che Terna aveva progettato di dislocare su 18 chilometri in territorio di Berchidda. “La società si è resa immediatamente disponibile a incontrare me, il Comune e il comitato popolare nato per manifestare contrario al progetto – dichiara Marino – siamo soddisfatti del risultato raggiunto perché l’area inizialmente oggetto dell’intervento, che ospita specie faunistiche endemiche in via d’estinzione, come la rarissima aquila del Bonelli, e i vigneti del Vermentino di Gallura Docg, verrà salvaguardata”.

Terna ha dunque recepito il timore che l’intervento potesse provocare danni ambientali ed economici. “La variante al tracciato consentirà di rispettare le specificità ambientali e il modello di sviluppo esistente”, conclude il deputato del M5s.