Si sono prolungati fino al tardo pomeriggio gli accertamenti degli esperti del Ris di Cagliari sulla Fiat Panda, intestata alla moglie di Joselito Marras, il vicino di casa dei due fratelli di origine calabrese, Massimiliano e Davide Mirabello, scomparsi da Dolianova il 9 febbraio scorso, indagato insieme al figlio Michael nell’inchiesta per duplice omicidio aperta dalla Procura del capoluogo sardo.

Gli specialisti dell’Arma, da quanto si apprende, hanno passato palmo a palmo la vettura utilizzando anche il luminol, che permettere di evidenziare le tracce di sangue, ed eseguendo rilievi in cerca di impronte digitali. A bordo della vettura sono stati trovati alcuni indumenti che saranno a loro volta analizzati.

I carabinieri del Ris, inoltre, sono tornati a Dolianova per effettuare nuovi prelievi su una traccia di sangue già individuata in precedenza. Da domani inizieranno le analisi vere e proprie che impegneranno gli esperti per alcuni giorni. Si attende adesso l’eventuale nomina di un consulente da parte degli avvocati Maria Grazia Monni e Patrizio Rovelli che rappresentano gli unici due indagati.