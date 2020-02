Un numero di emergenza di prossima attivazione, i termoscanner per i porti in arrivo e la pubblicità dei protocolli per l’emergenza coronavirus attraverso una pagina nel sito della Regione e avvisi e manifesti.

Queste le novità presentate dall’assessore della Sanità Mario Nieddu che in Aula ha replicato ad alcuni rilievi mossi dall’opposizione. In particolare il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau ha osservato che “oggi è difficilissimo collegarsi al numero di riferimento regionale”. L’ex presidente del Consiglio regionale ha anche contestato la decisione di affidare al personale del 118 il compito di fare i tamponi sui pazienti sospetti: “E’ una funzione impropria. Il compito spetta ai servizi territoriali di igiene pubblica. Il 118 deve invece dedicarsi alle proprie funzioni”.

Massimo Zedda (Progressisti) ha fatto notare, invece, che “la Regione non è ancora intervenuta sul sito istituzionale per fornire informazioni utili a scoraggiare gli accessi impropri al sistema sanitario mentre invece appare quanto mai opportuna la diffusione di consigli utili ad evitare la paura che può diffondersi in certe situazioni”.