Strage al campus di Milwaukee della Molson Coors, il colosso della birra. Un uomo entra e apre il fuoco: il bilancio è di sette vittime, incluso l’aggressore. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando la società ha inviato una email ai dipendenti mettendoli in guardia sulla presenza di un uomo armato nell’edificio 4 al secondo piano.

La polizia è giunta sul posto poco dopo le 14.00 ora locale, rispondendo alle diverse chiamate al 911, il 113 americano. Il campus è stato immediatamente isolato così come tutte le scuole in prossimità. Le indagini sono ancora nelle fasi iniziali: la polizia invita a restare alla larga dall’area mentre gli investigatori lavorano per accertare il movente del gesto folle, ancora tutto da chiarire. Nessun dettaglio è stato ancora diffuso neanche sull’aggressore. Le prime informazioni sull’incidente sono state diffuse da una donna all’interno del complesso di Molson Coors, che ha twittato di almeno “sei o sette persone a terra, incluso l’aggressore”.

Molson Coors, che opera MillerCoors, ha annunciato nei mesi scorsi l’intenzione di chiudere il suo ufficio di Denver e trasferire decine di posti di lavoro nella sede di Milwaukee. Una riorganizzazione per tagliare i costi per far fronte al calo delle vendite legato alla crescente concorrenza.