Grave incidente stradale ieri notte intorno alle 22,10 sulla SP 30 tra Gavoi e Lodine (Nu) e precisamente in Località Sa Itria dove si era verificato un sinistro stradale autonomo.

Una Volkswagen Golf condotta da un 22enne di Orune (NU) e con a bordo altri due giovani dello stesso paese è uscita di strada. Il conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che è uscita di strada andando a ribaltarsi schiantandosi su un albero. I tre giovani sono stati trasportati dal 118 in gravi condizioni all’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure, ma non sono in pericolo di vita.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ottana, di Olzai e Orani, hanno effettuato ai rilievi di legge. Sul posto per i soccorsi i Vigili del Fuoco di Nuoro. L’auto che ha subito ingentissimi danni è stata fatta recuperare dal soccorso stradale.