I Carabinieri della Compagnia di Lanusei, nello specifico i militari della Stazione di Arzana, proseguono le attività di controllo dopo il ritrovamento del trattore agricolo rubato il 23 maggio 2018 a Zefarliu (Or), e trovato in territorio demaniale di Villagrande Strisaili (NU). In quell’occasione, all’interno di una struttura agrituristica di Villanova Strisaili, frazione di Villagrande, furono trovati 3 bossoli calibro 7.65.

Lunedi mattina, i Carabinieri di Arzana, e i colleghi dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna, sempre in Villanova Strisaili, hanno denunciato B.A., 33enne, allevatore, perché trovato in possesso di 500 grammi di marijuana.

Lo stupefacente è stato rinvenuto a seguito di perquisizione locale, effettuata in loc. “S’arceri”, all’interno del terreno in cui è presente l’agriturismo “Sapori Semplici D’Ogliastra”, in gestione al denunciato. Il materiale era occultato in un tronco d’albero, in un sacco di plastica di colore nero, all’interno del quale la sostanza stupefacente si trovava divisa in tre buste trasparenti, sigillate sottovuoto.