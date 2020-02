“Nonostante la legge regionale n. 3 del 2008 stabilisca che ‘la procedura liquidatoria deve essere portata a compimento entro centottanta giorni dalla nomina del commissario’, la situazione in cui versa la zona industriale regionale (Zir) di Predda Niedda a Sassari è ancora di stallo”. E’ quanto denuncia la capogruppo del Movimento 5 stelle Desirè Manca, firmataria di una mozione che impegna il presidente Christian Solinas e la sua Giunta “ad adottate tutte le azioni necessarie per risolvere l’annosa questione della soppressione e liquidazione del consorzio per la zona industriale”.

“Il consorzio industriale regionale di Predda Niedda – spiega Manca – si trova incredibilmente ancora in fase di liquidazione. Quindi in una condizione in cui non può fornire servizi alle imprese e al territorio, programmare attività di sostegno al comparto e neppure provvedere alle attività ordinarie di pulizia e manutenzione delle strade, comprese quelle che interessano la segnaletica verticale ed orizzontale necessarie a garantire la sicurezza della circolazione stradale”.

“L’area in oggetto – prosegue l’esponente del M5s – è prevalentemente commerciale e offre numerosi servizi, per questo motivo sono necessari ed auspicabili interventi per la riconversione funzionale e la riqualificazione urbanistica della zona, perché sia integrata totalmente con i quartieri della città. Riconversione e riqualificazione che non può e non deve gravare esclusivamente sulle casse del Comune di Sassari”.

La capogruppo dei 5 Stelle chiede inoltre al governatore Solinas che l’incontro tra il commissario nominato dalla Regione e l’amministrazione comunale di Sassari abbia luogo al più presto.